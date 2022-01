Das Coronavirus hat in der Südwestpfalz ein weiteres Todesopfer gefordert. Das Gesundheitsamt informierte am Dienstag, dass eine Frau im Alter zwischen 65 und 70 Jahren aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben an einer SARS-CoV-2 Infektion verstorben ist. Die Bewohnerin einer Einrichtung war bereits dreifach geimpft. Außerdem ist nun laut Kreisverwaltung auch die deutlich ansteckendere Omikron-Variante des Coronavirus in der Südwestpfalz nachgewiesen. Den Angaben zufolge wurde bei fünf Infizierten von Laboren die Omikron-Variante bestätigt, allerdings erst, nach dem Ende ihrer Quarantäne. Der für die Bestätigung erforderliche Ablauf ist laut Kreisverwaltung der Auslöser für die lange Frist bis zum Vorliegen einer Bestätigung: Die erste Labormeldung nach einem PCR-Test bestätigt in der Regel nur eine Infektion mit SARS CoV 2. Etwa zwei Tage später erfolgt dann möglicherweise eine Verdachtsmeldung auf Omikron. Die sich daran zur Bestätigung erforderliche Ganzgenomsequenzierung nehme nochmals etwa zehn Tage in Anspruch. Am Dienstag haben sich in der Region 64 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 192 (Landkreis), 219 (Pirmasens) sowie 235 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 2,61. Es sind auch wieder Einrichtungen von Corona-Infektionen betroffen: Eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte Regenbogen in Waldfischbach-Burgalben wurde positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Auch ein Schüler der Konrad Adenauer Realschule plus in Vinningen und zwei Schüler der Daniel Theysohn IGS in Waldfischbach-Burgalben erhielten ein positives Testergebnis. Im Pirmasenser Haus Bethanien sind fünf Bewohnerinnen und eine Mitarbeiterin betroffen. Deshalb wird dort in einem Wohnbereich der Besuch bis zum 23. Januar bis auf wenige Ausnahmen eingeschränkt. Aktuell sind in der Südwestpfalz 621 bestätigte positive Fälle aktiv, 16 mehr als am Vortag.