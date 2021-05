Zwei neue Corona-Fälle in Pirmasens, zwei in Zweibrücken und einer im Dahner Felsenland hat das Gesundheitsamt am Montag gemeldet. Laut Robert-Koch-Institut steht Pirmasens bei einem Inzidenzwert von knapp 85 und der Landkreis bei 76. Zweibrücken liegt mit fast 138 Corona-Fällen in den vergangenen sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner, deutlich höher. Das Landesuntersuchungsamt, das mit neueren Zahlen rechnet, sieht schon etwas bessere Inzidenzwerte: 74 (Landkreis), 82 (Pirmasens) und 123 (Zweibrücken). Diese Zahlen schlagen sich morgen auch beim RKI nieder.

Aktuell gelten 476 Infektionen mit dem Coronavirus in der Südwestpfalz als aktiv, neun weniger als am Vortag. Insgesamt wurden bis heute 4404 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. 138 Südwestpfälzer sind infiziert gestorben.