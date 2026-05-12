„Auf jeden Fall erhaltenswert“, urteilt der Baumgutachter Günter Madry über die fünf Linden an den Kaffeetreppen. Bürgermeister Michael Maas will sie allesamt fällen lassen.

Günter Madry arbeitete 30 Jahre lang beim Garten- und Friedhofsamt in Pirmasens und ist jetzt in Ruhestand. Im Jahr 2000 sorgte er für Aufsehen, als er die Abholzung einer Zweibrücker Platanenallee verhinderte. Dort hatte eine Gutachterin die Fällung aller Bäume angeordnet. Madry konnte das mit seiner Expertise noch stoppen. Die Platanen stehen heute noch.

Um so mehr hatte ihn die Nachricht geschockt, dass die älteste Baumgruppe der Stadt an der Kaffeetreppe nun gefällt werden soll. „Gucken Sie sich mal die Bäume an, die sind vital. Die können stehen bleiben“, sagt Madry vor Ort. „Da ist kein Totholz drin.“ Die Stadtverwaltung hat den Bereich abgesperrt und „Lebensgefahr“-Schilder aufgestellt.

Madry: Zugversuche sinnvoller

Von der Schallprüfung der Bäume, die die Stadtverwaltung beauftragt hatte und die nun als Grund genommen wird, um die fünf Linden zu fällen, hält Madry nichts. Die Bäume würden durch die Nadeln der Schallsensoren beschädigt, und es gebe keine Referenzen über die Zuverlässigkeit der Methode. Madry würde eine Prüfung mit Zugversuchen bevorzugen. Dabei wird mit einem Seil an dem Baum gezogen und so ein geringer Wind simuliert. Die Reaktion des Baumes wird gemessen und auf Orkanstärke hochgerechnet.

Damit könne verletzungsfrei der Zustand des Baumes – vor allem im Wurzelbereich – ermittelt und dessen Standfestigkeit überprüft werden, erklärt Madry. Gerade bei dem vermuteten Befall mit dem Brandkrustenpilz sei dies wichtig, da dieser im unteren Bereich zuschlage, erläuterte Madry weiter. Er habe in seiner beruflichen Praxis öfter erlebt, wie befallene Bäume umgestürzt seien. Meist seien es Birken gewesen. Bei Linden hält er das Risiko eher für gering. Den umgestürzten Kastanienbaum an der Kaffeetreppe habe er sich auch angesehen. Kastanien seien ebenfalls eine für diesen Pilz anfällige Baumart.

Andere Linde gefährlicher

Statt der Fällung empfiehlt Madry eine Kürzung der Kronen um 30 bis 40 Prozent. Das würde ausreichen, um eventuelle Risiken zu mindern. Anschließend sollten die Bäume alle vier Jahre kontrolliert werden. Die Baumgruppe stehe in der Kaffeegasse an einer idealen, weil windgeschützten Stelle. Von der Hauptstraße aus komme wegen der hohen Gebäude kein Wind, ebenso wenig aus Richtung der Koppfabrik. Außerdem schützten sich die fünf Bäume gegenseitig. „Um die Bäume zu ersetzen, müssten 500 junge Bäume gepflanzt werden, damit wir wieder das gleiche Blattvolumen haben“, schätzt der Baumgutachter, der seinen Beruf in einer Baumschule im Ruhrgebiet erlernte und in Heidelberg die Zertifizierung als Baumpfleger erlangte.

Problematischer als die alte Baumgruppe ist nach Madrys Meinung eine andere Linde im Kaffeetreppenpark. Direkt an der Einfahrt aus der Bahnhofstraße steht die einzelne Linde an einem Abhang. „Dem da trau’ ich nicht“, meint der Baumgutachter. Bei der Anlage des Parks sei im Wurzelbereich des Baums Erde abgetragen worden. Da diese Linde über die Häuser der Hauptstraße ragt, sei im Vergleich zu der Lindengruppe weiter unten die Wahrscheinlichkeit vielfach höher, dass der Baum fällt, urteilt Madry.

Gutachten stellt Hohlraum fest

Die fünf Linden werden von der Stadtverwaltung auf ein Alter von 145 Jahren geschätzt und stellen damit die älteste Baumgruppe in der Stadt dar. Bei der Neugestaltung des Parks an der Kaffeetreppe sollten die Bäume eine besondere Rolle spielen. Der scheidende Gartenbauamtsleiter André Jankwitz hatte den Park extra so angelegt, dass die Bäume im Wurzelbereich nicht geschädigt würden.

Nachdem der Kastanienbaum umgestürzt war, wurde eine Untersuchung der Linden angeordnet. Mittels einer Schallprüfung sollten eventuelle Hohlräume in den Bäumen entdeckt werden. Dabei wurde laut Gutachten bei einer Linde ein Hohlraum festgestellt. Für die anderen Bäume wollte Jankwitz noch eine Zugprüfung veranlassen. Bürgermeister Michael Maas hat nun die Fällung aller fünf Bäume verkündet.