In der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit, um 2.21 Uhr, wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Besucherinnen in der Disco Matrix in der Pestalozzistraße gerufen. Eine 18-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sie von einer 17-jährigen Jugendlichen und vier weiteren Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren angegriffen worden sei. Die 17-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Laut ersten Aussagen haben die Frauen gemeinschaftlich auf die 17-Jährige eingeschlagen und getreten. Die fünf vermeintlichen Täterinnen wurden nicht mehr in der Disco angetroffen, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Wer Angaben zur Schlägerei machen kann, erreicht die Polizei unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail: pipirmasens@polizei.rlp.de.