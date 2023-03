Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in sieben Fällen verurteilte das Amtsgericht Pirmasens am Dienstag einen 34-jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 15 Euro, also zu 1350 Euro. Außerdem darf ihm die Führerscheinstelle weitere zwölf Monate keinen Führerschein ausstellen.

Bereits 2015 hatte die Kreisverwaltung Südwestpfalz dem heute 34-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen. Dennoch fuhr er zwischen September und November 2019 sieben Mal