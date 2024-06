In Pirmasens fand die jährliche Mitgliederversammlung des Fördervereins Hospiz Haus Magdalena statt, bei der die bestehende Vorstandschaft einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurde. Zudem freuten sich die Mitglieder über die Übergabe einer Spende in Höhe von 4800 Euro, welche durch ein Benefizkonzert des SAP-Sinfonieorchesters ermöglicht wurde.Bei der Versammlung berichtete der Vorsitzende Carsten Henn über die Entwicklungen des Vereins, darunter eine bedeutende Erbschaft, die sich der Förderverein mit dem Tierschutz Verein Dahn teilt. Obwohl die regional bekannten Kulturveranstaltungen im Jahr 2023 nicht stattfanden, wurde ein erfolgreicher Neustart mit einem Benefizkonzert im März markiert. „Es ist bemerkenswert, dass ein solch hochkarätiges Orchester sich gemeinnützigen Benefizzwecken widmen kann und der Region dadurch einen solchen Genuss schenken konnte“, äußerte sich Henn.

Die konstante Unterstützung durch die Mitglieder und zahlreiche Einzelspenden, welche zu einer Rekordsumme von nahezu 49.000 Euro führten, wurden ebenso thematisiert wie die erfolgreiche Arbeit des Hospizes. Carsten Steuer, der kaufmännische Vorstand des Diakoniezentrums, gab einen Einblick in die derzeitige Lage des Hospizes, das unter anderem durch die Ausbildung ehrenamtlicher Helfer und die Etablierung eines Trauer-Cafés positiv hervorsteche.

Der Vorstand

Vorsitzender: Carsten Henn;

Stellvertreter: Erwin Merz;

Kassenwart: Wolfgang Nikolaus;

Schriftführer: Florian Bilic;

Beisitzer: Lieselotte Jung, Annette Legleitner;

Kooptiert von Seiten des Hospizes: Simone Jennewein;

Kassenprüfer: Eugen Heim, Heiner Wölfling;

Beirat: Matthias Strugalla, Eugen Heim, Heiner Wölfling;