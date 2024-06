Über eine nicht alltägliche 100-Prozent-Förderung darf sich auch die Verbandsgemeinde Rodalben freuen: Nachdem sie zuvor bereits der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land einen Besuch abgestattet hatte, sorgte Staatssekretärin Petra Dick-Walthers vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz mit einem Förderbescheid über 411.000 Euro auch in Rodalben für strahlende Gesichter. Möglich macht den Geldsegen das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes (Kipki). Aus einer Liste von förderwürdigen Maßnahmen durfte gewählt werden, der Rodalber Verbandsgemeinderat entschied sich für die Ausrüstung mehrerer eigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen. So sollen die Mozartschule, die Sporthalle der Schule, die Feuerwehr und das Verbandsgemeine-Gebäude selbst mit solchen Anlagen, jeweils ergänzt durch einen Speicher, bestückt werden, informierte der erste Beigeordnete Timo Bäuerle. „Wir müssen als Politik mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte die Staatssekretärin. Eine Investition in regenerative Energie sei deshalb ein sehr guter Beitrag.