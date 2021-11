Die Vorgabe der Stadtverwaltung, bei einer Modernisierung nur umfangreiche Maßnahmenpakete zu fördern, ist im Stadtrat auf Kritik gestoßen. Die Förderrichtlinie des Landes schreibe dies nicht so vor, monierte Sebastian Tilly, Fraktionsvorsitzender der SPD am Montag.

Knackpunkt für viele Sanierungsprojekte, gerade von weniger gut betuchten Hausbesitzern, ist die Vorschrift der Stadtverwaltung, wonach nur Modernisierungen eine steuerliche Abschreibung ermöglicht wird, die mindestens vier Gewerke umfassen. In der Praxis bedeutet dies, dass Hausbesitzer, die nur das Dach und ein neues Bad machen wollen, leer ausgehen. Nur wenn beispielsweise Dach, Fassade, Heizung und Bäder innerhalb von zwei Jahren modernisiert werden, schließt die Stadt eine Modernisierungsvereinbarung ab, die Grundlage für spätere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten ist.

Jörg Bauer vom Stadtplanungsamt verteidigte die Vorgabe mit den vier Gewerken. „Wir haben uns da an eine Richtlinie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gehalten“, so Bauer. Danach werden nur umfassende Modernisierungen gefördert. In der Rechtsprechung seien bisher drei bis vier Gewerke als umfassende Modernisierung anerkannt, erläuterte Bauer, der betonte, dass in den Sanierungsgebieten auch immer Wert auf das äußere Erscheinungsbild und zukunftsweisende Sanierungen mit Energieeinsparung gelegt werde. Auch die Finanzämter würden auf umfangreichere Sanierungen achten und bei zu kleinen Projekten die steuerliche Abschreibung verweigern, erläuterte Bauer weiter.