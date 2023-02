Das Bundesbildungsministerium hat 400.000 Euro bereitgestellt. Mit dieser Summe soll die Westpfalz zur MINT-Region werden. Hinter diesen vier Buchstaben verbergen sich die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Allesamt Bereiche, in denen es an Nachwuchs fehlt und die nicht unbedingt die Beliebtheitsskala von Schülern anführen. Das soll sich jetzt ändern. Zumindest in der Westpfalz.

