Bundesfamilienministerin Prien will das Programm „Demokratie leben“ neu ausrichten. Rund 200 Projekte sind bedroht. Was bedeutet das für Pirmasens?

Unter dem Titel „Demokratie leben“ fördert die Bundesregierung seit über zehn Jahren Projekte, die sich für die Demokratie einsetzen sollen. Alleine im Jahr 2026 sind dafür rund 190 Millionen Euro vorgesehen. Das Geld stammt aus Steuermitteln. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hat angekündigt, Förderungen aus dem Programm „Demokratie leben“ Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Betroffen davon sind etwa 200 Projekte.

Pirmasens profitiert seit 2015 vom Förderprogramm „Demokratie leben“ und zwar als sogenannte Partnerschaft für Demokratie. Zuvor war die Stadt laut Angaben aus dem Rathaus seit 2009 im Vorgängerprogramm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ engagiert. In diesem Kontext werden Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt sowie gegen Extremismus entwickelt und Projekte umgesetzt.

Stadt erhält jährlich eine sechsstellige Summe

Von 2020 bis 2024 lag die jährliche Förderung des Bundes laut Stadtverwaltung jeweils zwischen 120.000 und 165.000 Euro. Zusätzlich dazu habe die Stadt jeweils einen Eigenanteil von zehn Prozent zu tragen. In der Gesamtfördersumme seien auch Ausgaben für das Jugendforum, die Koordinierungs- und Fachstelle sowie Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Zwischen 2025 und 2032 liegt die jährlich veranschlagte Fördersumme des Bundes bei jeweils maximal 140.000 Euro.

Die sogenannten Partnerschaften für Demokratie sind einer von fünf Programmbereichen und machen nur ein Viertel der Fördergelder aus, die im Bundesprogramm „Demokratie leben“ verausgabt werden. Die Stadt geht davon aus, dass sie von den aktuell diskutierten Kürzungsplänen nicht betroffen ist. Bei den Partnerschaften für Demokratie solle nicht gespart werden, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Projekt an Grundschule

Im aktuellen Jahr wird mit den Bundesmitteln unter anderem ein Projekt an der Grundschule Gersbach-Windsberg-Winzeln gefördert. Es umfasst Workshops für die zweiten und dritten Klassen sowie für die Lehrer und Eltern. Dabei geht es laut Projektbeschreibung um das kommunikative Aufgreifen, das Hinterfragen sowie die Reflexion von Selbst- und Fremdbildern, von Vorurteilen, Stereotypen und individuellen Verhaltensweisen. Das Ziel sei, gewaltfrei zu kommunizieren und „Andersdenkenden“ mit Toleranz und Respekt zu begegnen und das im Projekt Erlernte weiter zu geben.