Zwei neue Hotels werden ab 2022 in Dahn gebaut. Die Hoteliersfamilie Vogel plant einen Neubau mit etwa 40 Betten am bestehenden Hotel Eyberg. Über acht Millionen Euro investiert die Familie in das Projekt, das nun mit Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 1,6 Millionen Euro gefördert wird. Ein Themenhotel mit 20 Zimmern, in dem ein echter Triebwagen der Bahn verbaut werden soll, plant Matthäus Burkhart an seinem Ferienbahnhof in Dahn-Reichenbach. Rund 3,5 Millionen Euro sind dafür veranschlagt; mit 575.000 Euro wird dieses Projekt über die Investitions- und Strukturbank (ISB) des Landes gefördert. Am Freitag überbrachte Wirtschaftsstaatssekretärin Petra Dick-Walther beiden Bauherren die Förderbescheide. Die Fördermittel stammen aus dem GRW-Programm, der Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Land zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur in strukturschwachen Regionen.