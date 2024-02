Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stundenlang kreiste am Mittwoch ein Hubschrauber über dem Waldfriedhof. Immer wieder hatte er dabei einen Baum am Haken. Ein Schweizer Spezialhubschrauber war erstmals in der Region für Baumfällungen im Einsatz. Das war sogar billiger als die bisher tätigen Seilkletterer.

Den ganzen Mittwoch knatterte es über den Gräbern am Waldfriedhof. Die Mitarbeiter der Schweizer Rotex Helicopter AG hätten wie die Berserker rangeklotzt, um alles noch vor dem Donnerstag