Der fünfte Dahner Eyberglauf findet am Samstag auf gewohnter Strecke statt.

Die Hiobsbotschaft, die den Turnverein Lemberg wenige Tage vor dem Lemberger Laufspaß ereilt hatte, dass nämlich die Strecke dieses zweiten Wasgaucup-Rennen nach einer Intervention des Forstes kurzfristig geändert werden musste, bleibt dem Organisationsteam und den Teilnehmern des Eyberglaufs erspart. Die Strecken sind wie in den Vorjahren und beinhalten einen hohen Singletrail-Anteil.

„Wir haben grünes Licht vom Forstamt Wasgau für die Strecke erhalten“, berichtet Manuel Schwamm vom Ausrichter des dritten Wasgaucup-Rennens, der Kultur- und Sportförderung Dahner Felsenland. Schwamm zeigt sich erleichtert. „Der Forst hat uns die Gestattung erteilt, nachdem im vergangenen Jahr die Verkehrssicherungspflicht, typische und atypische Waldgefahren, vom Forst aufgegriffen wurde.“ Die Stadt Dahn, die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und das Forstamt Wasgau seien dem Veranstalter unterstützend entgegengekommen. Die Kooperation erfolge geräuschlos. Schwamm abschließend zur Strecke: „Bei uns ist so weit alles safe.“

Zwei Verpflegungsstellen

Da vermutlich wie im vergangenen Jahr hochsommerliche Temperaturen herrschen werden, wird die Feuerwehr im Start- und Zielbereich im Sportpark Dahn für Abkühlung sorgen. Zu dem sind im elf Kilometer langen Hauptlauf zwei Verpflegungsstellen beim Anstieg zum Eybergturm eingerichtet. Dieser beinhaltet 350 Höhenmeter.

Um 14.15 Uhr startet der 2000-Meter-Jugendlauf (Jahrgänge 2013 bis 2020), um 14.30 Uhr gehen die Bambini (bis Jahrgang 2018) auf ihren 500-Meter-Rundkurs. Um 15 Uhr starten die Teilnehmer des Fünf-Kilometer-Ungeheuerlaufs und des Hauptlaufs gemeinsam. Der Kurztrail mit 100 Höhenmetern führt vorbei an den Ungeheuerfelsen, auf dem Dahner Felsenpfad geht es zurück zum Sportpark. Zwölf Euro kostet die Teilnahme am Hauptlauf, sechs Euro sind für die 5000 Meter zu zahlen. Die Teilnahme an den Nachwuchsläufen ist gratis

Die Favoriten

Als Mitfavorit bei den Männern geht der Hinterweidenthaler im Dress des TuS Schleiden, Vorjahressieger Lars Holder, an den Start. Der 29-jährige Lehrer lief beim Wasgaucup-Auftakt in Erlenbach auf Platz zwei und siegte dann in Lemberg. Den Streckenrekord hält Jens Becker vom TV Lemberg mit 43:54 Minuten. Er hat ebenso wie der Top-Bergläufer aus Hauenstein, Marko Martin, bereits gemeldet.

Bei den Damen gehören Franziska Schrader vom TV Hinterweidenthal, Siegerin des Lemberger Laufspaßes und Natascha Hartl aus Kaiserslautern, dieses Jahr im Dress des TV Alzey, zu den Titelaspirantinnen. Bis Mittwochnachmittag waren 63 Teilnehmer für den Hauptlauf und 44 für den Kurztrail angemeldet.

Hoffen auf 250 bis 300 Starter

Erfreut verweist Schwamm auf die hohe Teilnehmerzahl beim Jugendlauf. Die Grundschule Dahn ist mit 85 Kindern laufend unterwegs. „Wenn wir auf insgesamt etwa 250 bis 300 Teilnehmer bei allen Läufen kommen, sind wir sehr zufrieden“, sagt Schwamm.

Anmeldungen können unter „raceresult“ getätigt werden. Am Wettkampftag sind Nachmeldungen bis kurz vor dem Start noch möglich.