Die Klärschlammtrocknungsanlage im Pirmasenser Stadtteil Fehrbach hatte am Freitagmorgen einen Störfall. Fehrbacher meldeten sich um 6.50 Uhr bei der RHEINPFALZ und berichteten von extremen Gerüchen, die auch verkohlt gerochen haben sollen. Heini Boursier aus der Tiroler Straße ordnete den Geruch klar der Klärschlammtrocknung zu. Deren Betreiber, der Pirmasenser Unternehmer Manfred Schenk, bestätigte auf Anfrage, dass es einen Störfall in der Anlage gegeben habe. Eine Kondensatpumpe sei ausgefallen. Die Anlage sei anschließend sofort runtergefahren worden. Der dadurch ausgetretene Gestank sei nur kurz zu riechen und auch nicht extrem gewesen, sagte Schenk. Laut dem Unternehmer sei dies der erste Störfall in diesem Jahr gewesen, der auf seine Anlage zurückgehe. Andere Geruchsbelästigungen waren der Pirmasenser Biomüllumschlagstation von Remondis zuzuordnen gewesen oder konnten nicht genau lokalisiert werden. Zuletzt hatte Mitte September der Geruch der Biomüllanlage für Beschwerden gesorgt.

Aktuell laufe die Klärschlammtrocknung noch im Probebetrieb, erklärte Schenk. Der Störfall sei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd gemeldet worden. Noch in diesem Jahr wolle er in den Regelbetrieb übergehen. Die Genehmigung dazu fehle aber noch.