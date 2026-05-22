An Pfingsten fallen für den FKP mindestens zwei, vermutlich sogar drei sehr wichtige Entscheidungen.

Gewinnt der FK Pirmasens am Pfingstsamstag das Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands gegen Schott Mainz, wäre das allein schon ein großer sportlicher Erfolg. Doch nicht nur das. Ein Sieg gegen eine Regionalliga-Mannschaft und damit die Titelverteidigung würde viel Selbstvertrauen für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga gegen die Vizemeister aus Hessen und Baden-Württemberg geben – die Oberliga-Meisterschaft (und damit der Direktaufstieg) wird eine Woche später wohl nicht mehr gelingen. Und natürlich würde die sechsstellige DFB-Pokal-Einnahme die finanziellen Möglichkeiten des schuldenfreien Vereins im Falle eines Hochrückens in die inoffizielle vierte Profi-Liga erheblich verbessern.

Ebenfalls am Pfingstsamstag können sich die A-Junioren des FKP mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken für die U19-DFB-Nachwuchsliga 2026/27 qualifizieren. Es wäre nach dem Aufstieg der B-Junioren in die Regionalliga ein weiterer Riesenschritt für die Pirmasenser Jugendarbeit. Das Mitmischen in diesen Sphären erhöht merklich die Wahrscheinlichkeit, aus den eigenen Reihen vielversprechende Spieler für die erste Mannschaft zu formen.

Und am Sonntag kann das als U23 firmierende zweite Herrenteam mit einem Remis in Steinbach seinen Verbleib in der Verbandsliga sichern. Ein Abstieg in die Landesliga West wäre ein erheblicher Rückschritt. Was für ein wichtiges Wochenende für den FKP!

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