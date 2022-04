Der FK Pirmasens steht nach dem 1:2 (0:0) gegen den FC-Astoria Walldorf kurz vor dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga. Laurin Stich erzielte mit der letzten Aktion der Partie das Siegtor für die Nordbadener, die damit ihren Ligaverbleib praktisch gesichert haben. Der FKP hatte die zweite Halbzeit dominiert, ließ aber mal wieder zu viele Torchancen ungenutzt. Dennis de Sousa Oelsner brachte Walldorf in der 76. Minute in Führung. In der dramatischen Schlussphase glich Dennis Krob aus (85.), und nur eine Minute später hatte FKP-Angreifer Nico Schauß Pech mit einem Pfostentreffer.