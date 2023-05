Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag spielt das Extra-Vergine-Quartett in Pirmasens. Pianist Joachim Dusemond verriet Christiane Magin, wie aus der Band wieder das originale Quartett wurde – und was eine Frau bewirkt.

Seit wann gibt es euch wieder?

Seit Mai vergangenen Jahres. Zuerst sind wir mit einem Versuchstitel im Internet gestartet und haben uns einen anderen Bandnamen gegeben. Für kurze Zeit hießen