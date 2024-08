Gut eineinhalb Stunden stand am Freitag ein Storch auf einer Straßenlampe am Ortsausgang Fehrbach, Richtung Hengsberg. Nabu-Experten bezeichnen dies als ein völlig normales Verhalten. Störche würden sich oft freistehende Ruheplätze suchen. In urbaner Umgebung seien das eben Straßenlaternen, oft aber auch Flutlichtanlagen an Sportplätzen oder Strommasten. In der Tat konnte man im vergangenen Jahr auf den sechs Flutlichtmasten am Fehrbacher Sportplatz auf jedem der hohen stählernen Strahler jeweils einen Storch sehen, Sie hatten offenbar Lust das Training beim FC zu beobachten. Was den Storch am Freitag bewogen haben mag, sich auf genau die erste Laterne in der Hengsberger Straße zu stellen, dazu wollte Meister Adebar sich nicht äußern, trotz intensiver Befragung. Immerhin hatte er gegen ein Porträt nichts einzuwenden.