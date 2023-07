Die Gestaltung des Exerzierplatzes hat in den 90er-Jahren viele Gemüter erhitzt. Zum Gesamtbild gehört auch der markante Brunnen, für den 600 Meter Leitungen nötig sind und dessen Haken sich nach jedem Winter zeigt.

Der Brunnen am Pirmasenser Exerzierplatz besteht aus zehn elliptischen Becken mit zehn wassersprühenden Düsen, die ihr Nass in zehn, miteinander verbundene, dreieckige Becken abgeben. Dahinter eine geschwungene sandsteinfarbene Mauer, in die in gleichmäßigem Abstand zehn Kugeln eingebettet sind, die wiederum Wasserfontänen in die blau gefliesten Dreiecke abgeben. 30 Unterwasserscheinwerfer sorgen zusätzlich für besondere Effekte. 600 Meter Leitungen wurden rund um den Brunnen verlegt um zu gewährleisten, dass rund 150 Kubikmeter Wasser in der Stunde gepumpt werden können. Und mitten durch die Brunnenanlage auf dem Pirmasenser Exerzierplatz führt ein Gehweg, den man trockenen Fußes beschreiten kann. Der Fußweg führt gleichermaßen zu einer Treppe und zu einem Aufzug, die beide zum Parkhaus unterm Exe, mit mehr als 600 Stellplätzen, führen. In dieser Konstellation dürfte der Exebrunnen wohl einmalig sein, zumal in der Mitte der Brunnenanlage der markante blaue Spitzturm, der den Aufzug fast unsichtbar erscheinen lässt, die Brunnenkomposition krönt und aufwertet. Dass nun die Stadt Pirmasens den Brunnen rundum mit riesigen, weiß-blauen Blumenkübeln begrünt hat, wertet den Brunnen, der einen Durchmesser von etwas mehr als 20 Meter hat, noch einmal auf.

Entstanden ist der Brunnen im Kopf des italienischen Professors Paolo Portoghesi in Zusammenarbeit mit der Mainzer Firma Infra. Portoghesi, der im Mai dieses Jahres im Alter von 91 Jahren starb, galt als wichtiger praktizierender Vertreter und theoretischer Wegbereiter der postmodernen Architektur. Seine Vorgabe: Der Exe sollte ein Platz werden, der nicht aus der Retorte kommt. Er sollte bis ins letzte Detail neu gestaltet werden, eben ein Unikat für Pirmasens. „Mit der zentralen Brunnenanlage machte Professor Portoghesi aus der funktional sinnvollen Lichtöffnung der Tiefgarage ein mit verschiedenen Wasserspielen dekoriertes Schmuckstück, welches durch die Stahlplastik in der Platzmitte gekrönt wird“, beschreibt die Stadt Pirmasens selbst ihren Exebrunnen.

Vom Parkplatz zum Open-Air-Wohnzimmer

Ende der 80er-Jahre hatten die Pläne der Stadt Pirmasens, den bis dahin als Park- und Marktplatz genutzten Exerzierplatz in ein Open-Air-Wohnzimmer der Stadt umzubauen, konkrete Formen angenommen. 1989 war der wichtige Erbbaurechtsvertrag für die Tiefgarage abgeschlossen gewesen und im Herbst 1995 schließlich waren die Umbauarbeiten auf dem Exerzierplatz beendet. Knapp 15 Millionen Mark hatte die Stadt für das Projekt, das von Land und Bund mit knapp elf Millionen Mark bezuschusst wurde, ausgegeben. In diesen Gesamtausgaben waren die Kosten für den Brunnen bereits enthalten. Apropos Kosten: Musste in den 90er-Jahren eine Mark für 40 Minuten Parken bezahlt werden, so sind heute ein Euro für eine Stunde fällig.

Einen Haken hat der Brunnen, der tatsächlich bei voller Funktionsfähigkeit ein toller Hingucker ist, dennoch. „Der Brunnen weist nach jedem Winter Schäden auf, da sich stets viele Fliesen vom Untergrund lösen. Die müssen aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Dazu gehört eine örtliche Erneuerung des Estrichs. Zur Garage ist der Brunnen dicht, so dass es dahin keine Auswirkungen gibt“, erklärt das städtische Presseamt. Das bedeutete, dass der Brunnen im Oktober 2022 zum letzten Mal lief und erst Ende Juni nach Reparaturarbeiten wieder seiner angestammten Tätigkeit nachgehen durfte.

Zur Serie

Einst waren sie lebensnotwendig, heute sind sie meist nur noch Zierde, ein Genuss für Seele und Auge und manchmal eine willkommene Gelegenheit, sich zu erfrischen: Brunnen. Jahrhunderte dienten die sprudelnden Quellen unseren Vorfahren nicht nur zur Versorgung mit Trinkwasser, sondern sie wurden auch als Viehtränke und Waschzuber genutzt. Das ist heute ganz anders. In der Serie stellen wir Pirmasenser Brunnen vor.