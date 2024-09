Zwei Jugendliche haben sich am Sonntagnachmittag auf dem Exerzierplatz in Pirmasens geprügelt. Besorgte Passanten riefen um 14.30 Uhr die Polizei, weil sie befürchteten, dass die Lage eskaliert. Nach Angaben der Polizei gerieten ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger aus unbekannten Gründen in Streit, der in Handgreiflichkeiten ausartete. Einer der Beteiligten floh vor dem Eintreffen der Beamten, wurde aber später am Bahnhof aufgegriffen. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.