Udo Bölts ist als Rad-Profi die Tour de France gefahren, hat als Triathlet die Ironman-WM auf Hawaii absolviert, und ist als Leichtathlet bei deutschen Meisterschaften im Berg- und Straßenlauf gestartet. Nun nimmt der Heltersberger erstmals an nationalen Titelkämpfen im Crosslauf teil.

„Der Crosslauf hat noch gefehlt in der Sammlung“, merkt Bölts augenzwinkernd an. Sein Ziel bei der Cross-DM am Samstag 18. Dezember, im nordrhein-westfälischen Sonsbeck: in der