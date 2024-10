Der Traum vom Medizinischen Versorgungszentrum ist zum zweiten Mal geplatzt, demnächst kommt das frühere Evangelische Krankenhaus in einem zweiten Anlauf unter den Hammer.

Ein Ort der Erinnerungen wird am 15. November endgültig seine Türen schließen: Beim Pirmasenser Fotostudio „Die Camera“ klickt nach 35 Jahren das letzte Mal der Auslöser.

Wer Halloween hört, denkt oft an Kürbisse mit eingeschnitzten Gesichtern oder anderen Motiven, die in Vorgärten leuchten. Die RHEINPFALZ hat einem Zweibrücker beim Kürbisschnitzen über die Schulter geschaut.

Trotz aller Kritik steht die hiesige SPD-Basis noch zu Bundeskanzler Olaf Scholz. Alle befragten Südwestpfälzer Sozialdemokraten wünschen sich eine weitere Kandidatur von Scholz im kommenden Jahr und loben seine zurückhaltende Art. Nur einer würde sich wünschen, dass der Kanzler mal auf den Tisch haut.

Das Müllauto wird künftig weiterhin nicht ins Neubaugebiet Bickenalbblick fahren. Das sagt Ortsvorsteher Aaron Holaus in der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend. Die Mülltonnen stehen also weiterhin vorm Friedhof.

Auch im Jubiläumsjahr begeisterte das Mundarttheater aus Bruchweiler-Bärenbach seine Zuschauer in den wie immer ausverkauften Vorstellungen auf der Bühne des Sängerheimes. Seit 40 Jahren sorgt es für gute Laune und Dialektpflege.

Ein ganzes Jahr lang, bis Ende 2025, soll die Zweibrücker Schlachthofstraße ausgebaut werden – laut FWG-Sprecher Kurt Dettweiler „die schlechteste Straße“ der Stadt. Dabei wird auch der Parkplatz vor dem VB-Sportheim erneuert.

Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Grundsteuerreform greift. Die Grundsteuereinnahmen könnten in Pirmasens nach ersten Schätzungen im kommenden Jahr um mehr als vier Millionen Euro schrumpfen. Ein Funktionär des Städtetags spricht von einem Skandal.

Wie viel Pflanze passt ins Beet? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, schon gar nicht, wenn es um Bäume geht, wie Redakteurin Julia Luttenberger festgestellt hat.