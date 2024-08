Weil er seine Ex-Freundin und deren Anwältin bedroht haben soll, musste sich am Mittwoch ein 42-Jähriger vor dem Pirmasenser Amtsgericht verantworten. Das Gericht stellte das Verfahren ein.

Laut Anklage soll der 42-Jährige im März in der Pirmasenser Kanzlei der Rechtsanwältin seiner ehemaligen Freundin angerufen und gedroht haben: „Der Killer ist im Krankenhaus und wenn er dort rauskommt, wird er Sie finden – egal wo – und töten.“ Wenige Tage später war der Angeklagte mit seinem Fahrrad unterwegs, wobei sein Gesicht zur Hälfte mit einem Tuch bedeckt war. Dabei begegnete er seiner ehemaligen Freundin, die mit ihren Kindern im Auto saß. Mit Zeige- und Ringfinger soll er eine Pistole nachgeahmt und Schussbewegungen in Richtung der Frau ausgeführt haben.

Der Angeklagte räumte ein, dass er bei der Anwältin seiner Ex, einer Fachanwältin für Familienrecht, angerufen habe. Aber er habe nicht gedroht. Er habe vielmehr gesagt: „Die verstehen keinen Spaß. Die machen kurzen Prozess.“ Beim Fahrradfahren habe er eine Schutzmaske gegen Zugluft getragen. Der vierjährige Sohn der Frau habe auf dem Beifahrersitz gesessen, wo er nicht hätte sitzen dürfen. Deshalb habe er eine Pistole nachgeahmt. Aber er habe nichts mit Ermorden gemeint oder gesagt.

Zeitweise in der Psychiatrie untergebracht

Zu den Hintergründen erzählte der 42-Jährige: Vor zwei Jahren seien er und seine Ex für wenige Monate ein Paar gewesen. Aber die Frau verfolge ihn und denke, er wolle sie immer noch. „Ich will sie aber nicht mehr. Sie ist so eifersüchtig“, sagte er. Aber sie wohnen nicht nur in derselben Straße, sondern auch gegenüber. Wenn er auf seinem Balkon rauche oder den Müll rausbringe und zufällig auf die Frau treffe, würde sie die Polizei rufen. „Die bombardieren mich mit Anzeigen“, klagte er. Sie habe schon mehrere Gewaltschutzverfügungen gegen ihn erwirkt.

Schon im vergangenen Jahr sei er zeitweise in der Psychiatrie untergebracht gewesen. Dann habe es wieder eine Anzeige gegeben und er habe gewusst, dass die ihn wieder unterbringen wollten. Deshalb habe er in der Kanzlei der Anwältin seiner Ex angerufen und darauf hingewiesen, wie er dort behandelt werde. Er habe damals unter Verfolgungswahn gelitten, gestand der Angeklagte. Bis vor Kurzem sei er für vier Monate in der Psychiatrie gewesen. Nun bekomme er Depot-Spritzen, die ihn müde machen würden, und er sei an ein ambulantes Psychiatrie-Institut angedockt. Außerdem habe er einen gesetzlichen Betreuer.

Die Richterin wies darauf hin, dass sie ein Gutachten einholen müsste, ob der Angeklagte zu den Tatzeiten zurechnungsfähig war oder ob er nicht wusste, was er tat. Eine eventuelle Strafe falle aber im Hinblick auf eine andere rechtskräftige Verurteilung kaum ins Gewicht. Mit Einverständnis aller Beteiligten stellte das Gericht das Verfahren gegen den Mann wegen zweifacher Bedrohung ein.