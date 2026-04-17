Martin Gries, früher Chefcoach des FK Pirmasens, hat gerade die SV Elversberg II in die Oberliga geführt – der bislang wohl größten Erfolg seiner Trainerkarriere.

Bereits sechs Spieltage vor Saisonschluss steht die als U21 firmierende zweite Mannschaft des Zweitbundesligisten als Meister der Saarlandliga fest. „Darauf war der Saarländische Fußball-Verband nicht vorbereitet. Für den Saarlandliga-Meister gibt es eigentlich eine Meisterschale, aber die war noch nicht vor Ort. So wurde mit einem kleinen Pokal improvisiert“, erzählt der mit seiner Familie in Münchweiler an der Rodalb lebende Gries schmunzelnd von der Feier nach dem 2:0 gegen den damit endgültig abgehängten FSV Jägersburg. Viele seiner ehemaligen FKP-Spieler und auch sein Nachfolger Daniel Paulus, mit dem er „regelmäßig im Austausch“ sei, hätten ihm zum Titelgewinn gratuliert.

Regionalliga im Visier

Kapitän seiner Mannschaft ist ein anderer ehemals langjähriger FKP-Spieler: Salif Cissé. Der 31-Jährige, übrigens ein echter Elversberger, saß gegen Jägersburg zunächst nur auf der Bank, weil Elversbergs Saarlandligateam als zweite Mannschaft eines Zweitligisten maximal drei Ü23-Spieler gleichzeitig auf dem Feld haben darf. „Salif akzeptiert das, er kennt seine Rolle“, sagt Gries dazu.

Nun steigt Elversberg II also nach drei Saarlandliga-Jahren – die ersten beiden gar im unteren Tabellendrittel – wieder in die Oberliga auf. Und das soll noch nicht die Endstation sein. „Generell ist es das Ziel des Vereins, den Abstand zwischen erster und zweiter Mannschaft zu reduzieren“, weiß der Coach aus der Südwestpfalz, dass die Saarländer gerne hoch in die Regionalliga möchten. Daher gelte es nun, „die Kaderstruktur anzupassen und sich qualitativ zu verbessern, um nächste Runde auch in der Oberliga eine gute Rolle spielen zu können“, sagt Gries und betont: „Der Unterschied zwischen Saarlandliga und Oberliga ist enorm.“

„Elversberg ist ein cooler Verein“

Ob er auch nächste Runde Trainer von Elversberg II sein wird, steht nach seinen Worten noch nicht fest. „Wir haben jetzt Planungssicherheit und noch fünf Wochen bis Rundenende, also genug Zeit, um alles zu besprechen. Elversberg ist ein cooler Verein. Die Tendenz geht schon dahin, dass ich weitermache“, sagt der 41-Jährige, der beim FK Pirmasens erst das Verbandsligateam (2019 bis 2022), dann zwei Jahre die erste Mannschaft coachte (Oberliga-Dritter 2023 und 2024). Er könnte bei der SVE auch hauptberuflich arbeiten, wenn er dies wollte. Doch Gries weiß seinen Job in Zweibrücken bei Thinxxs Microtechnology zu schätzen. Seit etwa 20 Jahren arbeitet der ehemalige Oberliga-Meisterspieler des SV Niederauerbach dort, und er möchte gerne weiter zweigleisig fahren. Trainiert wird bei Elversberg II grundsätzlich abends in Heinitz, wobei einige Spieler „zweimal die Woche on top vormittags Potenzialtraining bei fest angestellten NLZ-Trainern machen“. Die Heimspiele werden in Friedrichsthal ausgetragen. Gries: „Das ist alles relativ nah beisammen und gar kein Problem.“