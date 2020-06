Der frühere hauptamtliche Beigeordnete der Stadt Pirmasens, Michael Schieler, gehört zu den Autoren eines Buchs über „nachhaltige Entwicklung aus Sicht von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft“, erschienen im Springer Gabler Verlag.

In seinem Beitrag „Mit Ressourcen und Einwohnern verantwortlich umgehen“ beschreibt Schieler das Pirmasenser Modell, das auf der Nachhaltigkeit des kommunalen Finanzwesens einerseits und andererseits einer generationengerechten, strategisch-verantwortlichen Stadtentwicklung fuße. Wichtigstes Ziel sei das Bürgerwohl im harmonischen Miteinander von wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und partizipativen Aspekten.

Der 17 Seiten umfassende und mit Bildmaterial versehene Fachtext von Michael Schieler beschreibt anhand von teils abgeschlossenen, teils noch laufenden Projekten der 42.000 Einwohner zählenden Stadt Pirmasens eine Vielzahl an Beispielen für die Verantwortung der Stadt im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Sie reichen vom kommunalen Finanz- und Energiewesen mit Maßnahmen in der Straßenunterhaltung, effizienter Straßenbeleuchtung und Abwasserbeseitigung bis hin zum Ausbau einer Biogasanlage für nachwachsende Rohstoffe. Für die Stadtplanung und -entwicklung seien in den zurückliegenden Jahren zudem Strategien erarbeitet worden beispielsweise zur sinnvollen Wiederbelebung von Leerständen oder für generationenübergreifendes Wohnen. Die bereits erzielten Erfolge spiegelten Anerkennungen wider wie etwa die Auszeichnung als klimaaktive Kommune oder die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2013 sowie die Verleihung des Sonderpreises für Nachhaltigkeit in der Kategorie Jubiläumspreis Kommunen 2017.