Die evangelische Kirche muss sparen. Deswegen steht vor allem die Unterhaltung von Gebäuden auf dem Prüfstand. Dies war das Hauptthema in der evangelischen Bezirkssynode Pirmasens am Samstag.

„Wir liegen gut in der Zeit und haben es bald geschafft mit dem Sammeln von Daten. Bald kommt die Phase der Auswertung und Entscheidung.“ Darüber informierte Dekan Ralph Krieger in der evangelischen Bezirkssynode im Theo-Schaller-Saal über den Sachstand „Gebäude 2030“.

Bekanntlich steht die evangelische Kirche vor großen Herausforderungen: Die Zahl der Kirchenmitglieder, die Finanzmittel und das Personal werden weniger. Sparen allein hilft nicht mehr. Es müssen Strukturen verändert und notfalls auch Gebäude verkauft werden. Bis 2030 sollen die Gebäudekosten um 30 Prozent und der CO 2 -Ausstoß um 90 Prozent gesenkt werden, so die Vorgabe durch die Landeskirche. Vor diesem Hintergrund waren die Kirchengemeinden des Dekanats in sieben Arbeitsgruppen zusammengefasst worden, die Vorschläge erarbeiten sollen.

Auf der Suche nach einem Energieberater

„Wir stehen vor einem konkreten Umsetzungsplan zur Reduzierung von 30 Prozent der Gebäudekosten. Im Herbst 2025 werden wir entscheiden, wo keine Kirchensteuermittel mehr hineingesteckt werden“, sagte Krieger. Bevor sich die Bezirkssynode mit den Vorschlägen befasst, müssen diese noch in die Kirchengemeinden und in den Bezirkskirchenrat. Probleme bereite es derzeit, einen Energieberater zu finden, der für Nicht-Wohngebäude zertifiziert ist, um Kirchen und Gemeindehäuser energetisch zu bewerten, meldeten mehrere Synodalen. Der Dekan riet, erst die Gebäude auszusuchen, die man erhalten wolle, und dann zu schauen, wie sie saniert werden können. Er versprach, dass sich das Dekanat um einen entsprechenden Energieberater kümmern wolle.

Die Bezirkssynode wählte Volker Dück (Pauluskirche) zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bezirkssynode. Diese Wahl war notwendig geworden, nachdem im November Pfarrerin Kerstin Strauch, die bis dahin Stellvertreterin war, nach dem Rücktritt von Ulrich Klein zur Vorsitzenden gewählt wurde. Manuela Matheja wurde als weltliches Ersatzmitglied des Bezirkskirchenrates gewählt.