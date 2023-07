Über einen zweiten Preis beim Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz kann sich die Pirmasenser Robert-Schuman-Grundschule freuen. Die Kinder wurden am Donnerstag in Mainz in der Staatskanzlei ausgezeichnet. Der Wettbewerb stand unter dem Motto „60 Jahre Élysée-Vertrag: Deutsch-französische Freundschaft – erlebt in Rheinland-Pfalz“. Die Pirmasenser Grundschüler überzeugten die Jury mit einer Video-Dokumentation über ihren Malwettbewerb mit ihrer französischen Partnerschule in Rohrbach-lès-Bitche (Grand Est) zum Thema Freundschaft. Für den zweiten Platz gibt es ein Preisgeld von 1000 Euro. Die Jury hob lobend hervor, dass das Thema des Europapreises zu „100 Prozent mit Herz“ wiedergegeben wurde. Auch die künstlerische Qualität sowie der hohe und qualitativ gute französischsprachige Anteil des Beitrags wurden betont. Die Preisträger-Schule stellte zudem die jüngste Teilnehmergruppe des Wettbewerbs. Der erste Preis ging an eine Schule aus Boppard.