Wer jetzt noch Briefwahl beantragen will, sollte sich beeilen.

Die Frist für die Beantragung von Briefwahl für die Europa- und die Kommunalwahlen am 9. Juni endet am kommenden Freitag, 7. Juni, 18 Uhr. Alle Briefwahlanträge müssen bis zu diesem Zeitpunkt beim Wahlbüro, Rathaus am Exerzierplatz, Zimmer 1.21 im ersten Obergeschoß eingegangen sein. Das Wahlbüro ist an diesem Freitag von 9 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.

Ausnahmsweise kann im Fall einer plötzlichen Erkrankung auch noch am Wahltag, also am 9. Juni, bis 15 Uhr Briefwahl beantragt werden. Die Entgegennahme der Briefwahlunterlagen durch einen anderen ist möglich, wenn eine schriftliche Vollmacht vorliegt.

Am Wahlsonntag ist das Wahlbüro von 8 Uhr bis zum Ende der Auszählung geöffnet. Die Wahlzeit endet um 18 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt können Wahlbriefe noch beim Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz abgegeben werden. Die Hausbriefkästen am Rathaus und Bürger-Service-Center werden bis 18 Uhr geleert. Versenden Wählerinnen und Wähler die Wahlbriefe durch die Post, müssen sie diese so rechtzeitig absenden, dass sie spätestens am Wahltag beim Wahlbüro im Rathaus eingehen. Verspätet eingegangene Wahlbriefe werden zurückgewiesen.

Neben der Wahl des Stadtrates werden in den Vororten Erlenbrunn, Fehrbach, Gersbach, Hengsberg, Niedersimten, Winzeln und Windsberg die Wahlen der jeweiligen Ortsvorsteher und Ortsbeiräte durchgeführt. Gleichzeitig werden die Abgeordneten für das Europäische Parlament und der Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz gewählt. Oberbürgermeister Markus Zwick ist Wahlleiter, der Erste Beigeordnete Michael Maas übt die stellvertretende Wahlleitung aus. In der Stadt Pirmasens wird in 28 Urnenstimmbezirken gewählt. Die Briefwahl wird in 17 Briefwahlbezirken ausgezählt.