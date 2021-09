Euroclassic überwindet Grenzen: musikalisch und lokal. Am Sonntag, 19. September, präsentiert sich das Festival im lothringischen Rolbing – mit zeitgenössischer Musik und Klassik aus Lettland.

Zeitgenössische Musik bekommt man bei klassischen Konzerten nicht oft zu hören, und schon gar nicht von einem Komponisten, dessen Musik sowohl von barocken Einflüssen als auch von Improvisationen geprägt ist. Erkki-Sven Tüür, Jahrgang 1959, studierte Komposition an der Estnischen Musikakademie in Tallin und ist Mitbegründer des dortigen Festivals für Gegenwartsmusik Nyyd, was ins Deutsche übersetzt „Jetzt“ bedeutet. Von ihm spielen Magdalēna Geka und Kristiina Rokashevich gleich zwei Werke: die „Sonate für Violine und Klavier“ und „Piano Sonata“. Außerdem haben die Musikerinnen aus dem Baltikum ein Werk von Georgs Pelicis mit dem Titel „5 Caprises für Solo-Violine“, eine Sonate für Violine und Klavier von Amanda Rontgen-Maier, die „Kleine Sommermusik für Violine und Piano“ von Peteris Vask, sowie die „Kleine Sommermusik für Violine und Piano“ und „6 Humoresken für Violine und Klavier op. 87 und op. 89“ von Jean Bivelius im Programm.

Renommierte Geigerin

Magdalena Geka hatte ihr Debüt 2014 mit dem Lettischen Nationalen Symphonieorchester, sprang kurzentschlossen als Solistin ein und wurde für den Großen Lettischen Musikpreis als Künstlerin des Jahres nominiert. Seitdem ist sie auf internationalen Bühnen zu Hause. Sie spielte im Auditorium des Louvre in Paris und in Aix-en-Provence, in Finnland, der Schweiz und oft in London, in der Wigmore Hall und dem Southbank Centre. Als Konzertmeisterin des Orchestre de Chambre Nouvelle Europe und des Ensemble Appassionato tritt die Geigerin regelmäßig mit renommierten Sängern wie dem italienischen Tenor Andrea Bocelli und dem französischen Countertenor Philippe Jaroussky auf. Die gebürtige Lettin studierte am Pariser Nationalkonservatorium und hat bis heute rund 40 Werke für Violine solo oder im Ensemble uraufgeführt.

Kristiina Rokashevich wurde 1990 in der estnischen Hauptstadt Tallinn geboren, wo Sie mit sieben Jahren ihre erste Klavierstunde nahm. Ab 2010 studierte sie unter Joan Havill in der Guildhall School of Music & Drama in London. Sie arbeitete mit Pianisten wie Richard Boode, Dmitri Bashkirov, Angela Hewitt, Emanuel Krasovsky und Alon Goldstein zusammen. Seit 2019 lebt sie in Hamburg, wo sie im Ensemble Salut Salon spielt und mit diesem europaweit unterwegs ist. In Kürze spielt sie im Opernhaus von Bayreuth und im Wiener Konzerthaus.

Information

Magdalena Geka und Kristiina Rokashevich treten am Sonntag, 19. September, im lothringischen Rolbing auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im sozio-kulturellen Saal. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Karten gibt es unter www.ticket-regional.de, bei der Association Cassin in Bitsch, Telefon +33 3 87 96 99 45, E-Mail: association.cassin@hotmail.com und an der Abendkasse, die eine halbe Stunde vor dem Konzert öffnet.