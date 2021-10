Ein Star der Klassik-Szene gibt sich bei Euroclassic die Ehre: Milos Karadaglic. Der Gitarrist aus Montenegro konzertiert zusammen mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am 8. Oktober in der Pirmasenser Festhalle.

Der 38-jährige Musiker hat eine echte Blitzkarriere hingelegt. Mit seiner Debüt-CD, die im Jahr 2011 erschienen ist, hat er Geiger David Garrett – dieser war übrigens 2009 beim Festival Euroclassic in Pirmasens zu Gast – von der Spitze der deutschen Klassik-Charts verdrängt. Als „Posterboy mit der Oldschool-Gitarre“ bezeichnete die Wochenzeitung „Die Zeit“ den Ausnahmemusiker.

Klangschönes und subtiles Spiel

Mit seinem virtuosen Saitenspiel hat Milos Karadaglic in den vergangenen Jahren die halbe Welt erobert. Sein klangschönes, subtiles Spiel, vorgetragen mit einer nur selten zu hörenden Griff- und Anschlagtechnik überraschte und faszinierte gleichermaßen. Bereits als Student hat Karadaglic Preise gewonnen, für die ersten Aufnahmen folgten als Auszeichnungen dann Gramophone Awards, ein Classical Brit Award und der Echo Klassik als bester Nachwuchsinstrumentalist (Gitarre). Ein weiterer Höhepunkt der jungen Karriere war die Veröffentlichung des Albums „Aranjuez“ 2014. Begleitet vom London Philharmonic Orchestra begibt der Musiker sich in diesem Album auf eine Reise durch die spanische Musikgeschichte. Er spielt berühmte spanische Gitarrenkompositionen von Joaquín Rodrigo und Manuel de Falla. Rodrigo ist der Schöpfer des Werks „Concierto de Aranjuez“. Aranjuez ist eine spanische Stadt und liegt etwa 50 Kilometer südlich von Madrid.

„Alle Musik ist Teil eines Ganzen“

Der Genre-Purismus ist Milos Karadaglic völlig fremd. In einem Interview erklärte er: „Alle Musik ist Teil eines Ganzen.“ Um seinem Instrument mehr Raum in der Klassik zu verschaffen, wählt er verschiedene Wege: Beim Euroclassic-Konzert in der Festhalle stehen neben Rodrigo auch Zoltán Kodály und Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Freuen darf sich das Publikum außerdem auf ein Wiederhören mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die vor zwei Jahren ihren 100. Geburtstag feierte. Das Orchester steht unter der Leitung des international erfahrenen Dirigenten Michael Francis. Im September 2019 hatte der Brite das Amt als Chefdirigent des renommierten Klangkörpers übernommen.

Zum Konzert

Im Rahmens des grenzüberschreitenden Musikfestivals Euroclassic tritt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Freitag, 8. Oktober, zusammen mit dem Gitarristen Milos Karadaglic in der Pirmasenser Festhalle auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten zwischen 20 und 30 Euro, ermäßigt zwischen zehn und 15 Euro. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz. Telefon: 06331/842352; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de .