Sie sind mehr als bloß zuckrige Schmusekätzchen: „Lou’s The Cool Cats“. Die drei Sängerinnen wollen zusammen mit ihrer Band am Dienstag, 28. September, die Festhalle zum Vibrieren bringen. Das Konzert zählt zum Festival Euroclassic.

Die drei Damen heißen Lou Goldstein, Julie van Hoeven und Peggy Sugarhill – und sind auch als „The Cool Cats“ bekannt. Sie mischen Alt mit Neu, 1920er Jahre mit aktuellem Chart-Pop und einem Swing-Twist zu ganz neuem Entertainment. So soll es auch am Dienstag in der Pirmasenser Festhalle sein, wenn die Kölner Formation in der Südwestpfalz zu Gast ist.

Mit ihrem selbstbewussten und eleganten Auftreten, einem Schuss Frivolität und einer ordentlichen Portion Selbstironie im Gepäck werden die drei Katzen auf ihren nächtlichen Raubzügen von vier streunenden Katern an Kontrabass (Max Schaff), Piano (Andreas Hirschmann), Gitarre (Till Kersting) und Schlagzeug (Martell Beigang) sowie einer Swing-tanzenden Katze (Lucy Flournoy) begleitet.

Dreistimmiger Gesang, charmante Tanzeinlagen

Mal sind sie auf samtweichen leisen Pfoten und mit bedrohlichem Charme auf der Jagd, dann wieder lauern sie mit gewetzten Krallen ihrer wehrlosen Beute auf – musikalisch und tänzerisch, versteht sich. Das Publikum kann sich der eigensinnigen, authentischen und energetischen Kreuzung aus Swing, Pop, Rock ’n’ Roll und Motown nicht entziehen.

Die Kombi aus dreistimmigem Gesang, charmanten Tanzeinlagen, extravaganten Kostümen, sowie dem Feinsinn für ungezwungenen Humor, machen „Lou’s The Cool Cats“ zu einem musikalischen und auch optischen Erlebnis. Gekonnt vereinen die Katzen und Kater Vintage und Moderne, ohne dabei den alten Charme goldglänzender Epochen zu verlieren.

Nicht nur Klassiker wie „Puttin' On The Ritz“ und „Mr. Sandman“, sondern auch aktuelle Songs wie „Nothing Breaks Like A Heart“ (Mark Ronson und Miley Cyrus), „Dance Monkey“ („Tones and I“) oder „Aeroplane“ („Red Hot Chili Peppers“) interpretieren die Damen auf ihre einzigartige Art und Weise. Deshalb ist es dann auch nicht verwunderlich, dass Rihanna im Rockabilly-Stil daherkommen kann oder – eben umgekehrt – „The Andrew Sisters“ als modernen Rap arrangiert werden.

Zum Konzert

Die Kölner Formation „Lou’s The Cool Cats“ sind mit ihrem neuen Programm „Vintage Flavour“ im Rahmen des grenzüberschreitenden Musikfestivals Euroclassic am Dienstag, 28. September, in der Pirmasenser Festhalle zu erleben. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten zwischen 15 und 25 Euro, ermäßigt zwischen 7,50 und 12,50 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Rathaus unter Telefon 06331/842352 oder per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens.de. Weitere Infos gibt es unter www.festival-euroclassic.eu.