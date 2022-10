Zum Abschluss des Euroclassic-Festivals in Pirmasens gibt es einen Theaterabend. Das Ensemble Persona aus München gastiert am 29. Oktober erneut in der Schuhstadt – diesmal mit dem Jules-Verne-Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“.

„Ein schillerndes Schauspiel-Spektakel voller Poesie, das mit akrobatischen Einlagen gespickt ist“, verspricht die Pressemitteilung der Stadt Pirmasens für den Theaterabend in der Festhalle am Samstag, 29. Oktober, mit dem Ensemble Persona. Die Schauspielgruppe aus München war zuletzt im Juli 2021 in Pirmasens zu Gast und brachte Shakespeares Sommernachtstraum auf die Bühne.

Am Samstag steht ein anderer Literaturklassiker auf dem Programm. „In 80 Tagen um die Welt“, im Original von Jules Verne, spielt an abenteuerlichen Schauplätzen in Europa, Asien und Amerika und ist für Fernsehen und Kino verfilmt worden. Bei den Sommerfestspielen im Nymphenburger Schlosspark feierte das vom Ensemble Persona in Kooperation mit dem Wolfsburger Scharoun Theater erarbeitete Stück Ende Juli Premiere. „Dem Ensemble gelingt es, den berühmten Abenteuerroman des französischen Technikfantasten aus dem Jahr 1873 als Parabel auf die Rastlosigkeit des 21. Jahrhunderts neu zu deuten“, heißt es in der Pressemitteilung. Regisseur Tobias Maehler setze Jules Vernes Erzählung vom fiebrigen Streben nach Erfolg gekonnt in Szene und stelle mit Leichtigkeit, Witz und Raffinesse zentrale Fragen an unsere moderne Existenz.

Durch die Metropolen und über die Ozeane

Die Figur des reichen und schrulligen Londoner Müßiggänger Phileas Fogg verwandelt Maehler in die Zirkusdirektorin Philea Fogg (Anja Neukamm). Die Patriarchin ist eine Naturgewalt und hat ihre Truppe fest im Griff. Gemeinsam mit ihrem grundsätzlich zu Widerspruch neigenden Diener Passepartout (Yannick Zürcher) begibt sie sich auf eine fantastische Abenteuerreise um die Welt – immer verfolgt von Scotland-Yard-Inspektor Fix (Marcus Widmann). Er versucht die beiden um jeden Preis zu stoppen, denn er will Lady Fogg möglichst rasch hinter Gitter bringen, da sie eine Bankräuberin sein soll. Auf Dampfern, im Heißluftballon, mit der Eisenbahn und auf Elefantenrücken geht es durch das Dickicht der Metropolen und über alle Ozeane hinweg bis nach Indien, wo die Hochstaplerin Aouda (Chiara Penzel) zur Reisegesellschaft stößt. Ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Während Kontorsionistin Daniela Maier über eine Weltkugel turnt oder als Schlange brilliert, trägt ein musikalisches Duo aus Schlagwerk (Donald Manuel) und Akkordeon (Annette Rießner) Publikum wie Artisten um die Welt.

Info

Der Theaterabend in der Pirmasenser Festhalle beginnt um 20 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt im Forum Alte Post oder im Internet unter www.ticket-regional.de. Telefon: 06331 842352; E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de.