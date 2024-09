Mit Personalsorgen geht der ESV Pirmasens am Sonntag um 13 Uhr in sein erstes Saisonspiel in der Frauen-Kegel-Bundesliga gegen den KC Schrezheim.

Der Kader des Eisenbahnersportvereins ist fast unverändert. Einzig die 18-jährige Lena Jahreiß kam neu dazu. Obwohl es keine Abgänge gab, plagen Spielertrainerin Nicole Winicker