Der ESV feiert einen historischen Erfolg: Die erste Herrenmannschaft ist nach dem 6:2-Heimsieg gegen Gut Holz Ockenheim Meister der 2. Rheinland-Pfalz-Liga.

Den erstmaligen Aufstieg in die 1. Rheinland-Pfalz-Liga im 120-Wurf-Modus schaffte das Team um den ESV-Vorsitzenden Leon Schmitt schon eine Woche zuvor. Am Samstag setzten sich die Eisenbahner mit dem 6:2 (14,5:9,5 Sätze, 3235:3022 Kegel) gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten auch die Meisterkrone auf.

Dabei war es trotz des klaren Endergebnisses lange Zeit spannender als gedacht. Nach dem ersten Trio lag der ESV nicht nur mit 1:2 Mannschaftspunkten zurück, sondern war auch bei den gefällten Kegeln, für die es am Ende zwei Zusatzpunkte gibt, im Rückstand. Michael Mayer unterlag Marc Meinhard bei 2:2 Sätzen wegen der geringeren Kegelzahl (509:522). Gar deutlich mit 0:4 (508:538) zog Siegfried Burosch im Vergleich mit Michael Heinen den Kürzeren. „Da war vielleicht etwas Nervenflattern dabei. Dagegen hat Jannis Schmitt überrascht. Mit seinem Mannschaftspunkt haben wir nicht gerechnet. Er hat uns den Arsch gerettet“, sagte Leon Schmitt zum 2,5:1,5 (542:500) seines Namensvetters gegen den im Vorfeld stärker eingeschätzten Rheinhessen Bernd Biebesheimer.

Aus dem 1:2 wird ein 6:2

Trotz des Rückstands zur Halbzeit kam bei den Gastgebern keine Sorge auf, schließlich gingen nun noch die beiden stärksten ESV-Kegler, Marvin Schmitt und Michael Dorst, auf die Bahn. Die beiden, aber auch Leon Schmitt, wurden ihrer Favoritenrollen gerecht. Marvin Schmitt (577:539 gegen Alexander Reckert) und sein Bruder Leon (527:502 gegen Pascal Reckert) gewannen ihre Duelle jeweils mit 3:1. Völlig ungefährdet war Dorst bei seinem 4:0 (572:421) gegen Heribert Schumacher.