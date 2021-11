Nach der 1:7-Niederlage bei Champions-League-Sieger Bamberg möchte der ESV Pirmasens in der DKBC-Frauen-Bundesliga zu Hause wieder Boden gutmachen. Nach dreiwöchiger Ligapause wegen der Team-WM kegelt der ESV am Sonntag ab 12 Uhr gegen die SG Lorsch-Bensheim (je 4:4 Punkte).

„Ich bin mir sicher, dass wir nah an unserer Bestleistung im Bereich von 3400 bis 3450 Kegel spielen müssen, um als Sieger von den Bahnen gehen zu können. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir das schaffen“, sagt ESV-Trainerin Nicole Winicker. Abwarten muss man, wie die frischgebackene Mannschaftsweltmeisterin Alena Bimber den Trubel überwunden hat. Knüpft die Nummer eins der Bundesliga-Auswärtsschnittliste an ihre Leistungen bei der WM in Polen an, kann einiges von ihr erwartet werden.

Lorsch-Bensheim hat sich mit Luisa Ebert (Auswärtsschnitt: 592,5 Kegel), die mit Alena Bimber bei der U23-WM in Slowenien spielte, und der jungen Jennifer Sommer (608,5) verstärkt. Julia Herle verließ das Team. SG-Sportwartin Yvonne Jährling gibt sich optimistisch: „Zwar haben wir uns auf den ESV-Bahnen schon oft schwergetan, aber meine Mädels sind gut drauf.“

Der ESV Pirmasens II spielt am Sonntag ab 14.30 Uhr in der 2. Bundesliga gegen den Tabellenzweiten, den Ex-Erstligisten SG Walhalla Regensburg.

SO SPIELEN SIE

ESV Pirmasens I: Alena Bimber, Alisa Bimber, Nicole Winicker, Marie-Luise Scherer, Ann-Katrin Neu, Sarah Freyler. Ersatz: Vanessa Wendel

ESV Pirmasens II: Vanessa Wendel, Ann-Katrin Neu, Sara Scherer, Almut Neu, Melanie Wetzel, Petra Bimber. Ersatz: Maria-Luise Weinkauff, Anne Schätzlein-Thomas, Heike Scherer.