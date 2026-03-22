Die Keglerinnen des ESV Pirmasens haben am Sonntag einen großen Schritt in Richtung Zweitliga-Verbleib gemacht.

6:2 (13:11 Sätze, 3267:3188 Kegel) beim TSV Schott Mainz – der Lauf der Eisenbahnerinnen in der 2. DKBC-Frauen-Bundesliga geht weiter. Nach 7:1 Punkten aus den vergangenen vier Kämpfen kann der ESV bereits am nächsten Spieltag das Thema Abstieg ad acta legen. „Wir sind alle total happy, denn wir haben als Mannschaft gewonnen“, sagte Trainer Harry Freyler nach diesem verrückten Spiel.

In beiden Teams ließen ausgerechnet die Akteurinnen Federn, die sonst absolute Garanten für Mannschaftszähler sind. U23-Sprint-Weltmeisterin Marie-Luise Schmitt musste sich völlig überraschend Karin Kraft mit 1:3 (516:518) geschlagen geben, und Alisa Bimber ließ sich nach 60 Wurf auswechseln. Für sie kam Lena Jahreiß, doch ihre Aufholjagd blieb erfolglose. Bimber/Jahreiß zogen im Duell mit Stephanie Nehrbaß mit 1:3 (484:518) den Kürzeren. „Die Bahnen waren sehr schwierig. Vor allem langsame Kugeln sind einfach weggelaufen“, erklärte Freyler.

2:2 vor Schlussdrittel

Was Bimber und Schmitt auf Pirmasenser Seite ereilte, passierte Martina Orth-Helbach und Melanie Helbach beim TSV. Sie unterlagen den Pirmasenserinnen Ann-Kathrin Schütze und Almut Neu jeweils nach Satzgleichstand aufgrund der Gesamtkegelzahl. Schütze siegte mit 575:566, Neu mit 556:550.

So stand es nach vier Duellen 2:2. Dann ließ das Schlussduo des ESV, Melanie Wetzel und Luisa-Marie Neu, ab der dritten von vier Bahnen keine Spannung mehr aufkommen. Wetzel ließ Claudia Beraldo beim 4:0 (588:497) nicht den Hauch einer Chance. Neu siegte mit 3:1 (548:539) gegen Monika Petry, die auf der letzten Bahn durch Franca Dormann ersetzt wurde. Da Wetzel und Neu ihren Gegnerinnen insgesamt 100 Kegel abnahmen, landeten auch die beiden Zusatzpunkte beim ESV. Zwei Spieltage vor Saisonende ist Pirmasens mit 11:21 Punkten Siebter im Zehnerfeld vor Mörfelden, Eggolsheim (je 9:23) und Schlusslicht Mainz (8:24).