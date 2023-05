Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Heimsieg über den BC Schretzheim war für die Erstliga-Keglerinnen des ESV Pirmasens wie ein Befreiungsschlag. Mit gestärktem Selbstvertrauen und nun 5:5 Punkten erwarten sie am Sonntag um 13 Uhr den SKK Poing, der gerade erst einen internationalen Wettbewerb gewonnen hat,

Poing war bis in der Vorsaison stets eine Spitzen-Mannschaft in der Bundesliga und 2020 deutscher Vizemeister. Doch in dieser Runde läuft vieles anders bei den Münchener Vorstädterinnen.