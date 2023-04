Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach über sechs Jahren Pause gehört Melanie Wetzel, deren Mutter und Vater schon in der Bundesliga gekegelt haben, wieder zum Erstliga-Kader des ESV Pirmasens. Vielversprechend ihr Start in die noch junge Saison in der DKBC-Frauen-Bundesliga. Herbert Striehl sprach mit der jungen Mutter, die mit dem ESV am Sonntag um 13 Uhr den SKV Kriemhild Lorsch erwartet.

Frau Wetzel, in den drei Spielen der neuen Saison haben Sie mit einem Unentschieden, einem Sieg und einer knappen Niederlage das ganze Spektrum an Ergebnissen erlebt. Sind Sie mit Ihren Leistungen zufrieden?

Eigentlich