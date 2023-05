Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1:7 Punkte, 8:16 Sätze, 3343:3473 Kegel: Dass der ESV Pirmasens am Sonntag in der DKBC-Frauen-Bundesliga beim starken Neuling SKC Eggolsheim verlieren könnte, überrascht nicht, die Höhe der Niederlage dagegen schon. Der ESV bleibt mit 7:7 Punkten Vierter, hat aber nun fünf Zähler Rückstand auf den Dritten und den Zweiten.

„Es lief von Beginn an nicht gut. Eggolsheim kommt auf den Bahnen in Bamberg immer besser zurecht und zeigte kaum Schwächen. So hatten wir nie eine Chance“, sagte ESV-Spielertrainerin