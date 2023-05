Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mehrere Nationalspielerinnen stehen im Kader des Kegelclubs Schrezheim. Dennoch hat das Team von der Ostalb seine ersten beiden Saisonspiele in der DKBC-Frauen-Bundesliga verloren. Und so rechnet sich auch der ESV Pirmasens in seinem Heimspiel am Sonntag (12 Uhr) gegen die Schrezheimerinnen einiges aus.

In den vergangenen Jahren stets zur Verfolgergruppe von Abonnementmeister Bamberg gehörend, wird es Schrezheim diese Saison schwer haben. Gleich drei Stammkräfte, die viermalige Team-Weltmeisterin Simone