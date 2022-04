Nach fast siebenwöchiger Pause stehen für die Frauen des ESV Pirmasens in der DKBC-Frauen-Bundesliga die letzten drei Spiele an. Für die auf Rang fünf liegenden Eisenbahnerinnen geht es um die Qualifikation für den internationalen NBC-Wettbewerb, für die sie sich um einen Rang verbessern müssen.

Eigentlich ist das eine Mammutaufgabe, die kaum zu bewältigen ist. Die erste Hürde muss am Freitagabend beim Tabellendritten KV Liedolsheim (Anwurf: 18.30 Uhr) bewältigt werden, bevor es am 13. Mai zu Hause gegen den gleichen Gegner geht. Zwei Tage später steht das Finale beim aktuellen Tabellenzweiten SV Pöllwitz an.

„Für uns ist das ein schweres Unterfangen. Wir brauchen für die Qualifikation zum NBC-Cup mindestens fünf der sechs Punkte“, betont ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker und fügt hinzu: „Wir haben bei 16:10 Punkten gegenüber den Konkurrenten Pöllwitz (20:6), Liedolsheim (19:7) und Poing (17:9) durch das schwerste Restprogramm die schlechtesten Karten.“ Am ehesten einzuholen wäre der SKK Poing, für dessen Frauen drei Auswärtsspiele in Pöllwitz, Erlangen-Bruck und bei der SG Athena/PTSV Freiburg anstehen.

Keine Geschenke in Liedolsheim

Für Harald Seitz, Verantwortlicher für das Liedolsheimer Bundesligateam, hat sich der Kampf um den Titel nach der Heimniederlage gegen Bamberg erledigt. Er gibt sich aber kämpferisch und sagt: „Wir wollen noch Rang zwei erreichen, der zum Europapokal in München berechtigt. Dazu müssen wir aber auf einen Ausrutscher von Pöllwitz hoffen.“

Für die Frauen des ESV Pirmasens II steht am Sonntag (12 Uhr) in der Zweiten Bundesliga das Derby beim Tabellenzweiten Schott Mainz an.

SO SPIELEN SIE

ESV Pirmasens: Marie-Luise Scherer, Alena Bimber, Alisa Bimber, Sarah Freyler, Melanie Wetzel, Luisa-Marie Neu. Ersatz: Nicole Winicker, Vanessa Wendel.

ESV Pirmasens II: Uschi Wetzel, Sara Scherer, Anne Schätzlein-Thomas, Petra Bimber, Almut Neu, Vanessa Wendel. Ersatz: Heike Scherer