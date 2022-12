Kegel-Bundesligist ESV Pirmasens spielt am Sonntag um den Einzug ins Viertelfinale des DKBC-Pokals. Der Pokalwettbewerb wäre für die Eisenbahnerinnen eigentlich eine Chance, sich mal wieder für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Der deutsche Pokalsieger erwirbt das Startrecht für den internationalen NBC-Cup. Doch eventuell darf sogar der unterlegene Halbfinalist mitmachen. Denn: Werden beim Final Four die Plätze eins bis drei von den drei Erstplatzierten der Bundesliga belegt, so qualifiziert sich der Vierte des Pokalwettbewerbs für den NBC-Cup. Wenn ein Berechtigter verzichtet, geht dessen Startrecht an den Vierten der Bundesliga. Pirmasens belegt aktuell mit drei Punkten Rückstand auf den Vierten den sechsten Tabellenplatz.

ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker sieht ihr Team jedoch nächste Saison nicht international spielen. Ihre Begründung: „Der deutsche Pokalsieger muss definitiv auch an der Champions League teilnehmen. Dazu fehlen uns die finanziellen Mittel. Dies gilt auch für den NBC-Cup, der wahrscheinlich auch kaum zu stemmen wäre.“

Gefürchtete Bahnen in Hessen

Nun steht aber erst einmal das Viertelfinale im DKBC-Pokal an. Trotz eines Drei-Klassen-Unterschieds stehen die Pirmasenserinnen beim Hessenligisten und Hessen-Landespokalsieger SKD Roßdorf vor einer schwierigen Aufgabe.

Ungern erinnern sich die ESV-Frauen an den Gegner, gegen den sie vor vier Jahren in der ersten Runde als klarer Favorit mit 2:6 (3007:3149) unter die Räder gerieten. Einige Spielerinnen hatten ihre liebe Not, auf den gegossenen Kunststoff-Bahnen die 500-Kegel-Marke zu übertreffen.

„Die damals dünnen Kegel wurden mittlerweile durch die dicken ersetzt, wodurch der Kegelfall sich verbessert hat. Trotzdem: Die Bahnen sind noch die gleichen“, sagt SKD-Sportwartin Karin Adam. Margit Köhler, Hessens Sektions-Sportwartin, merkt zur Anlage der Roßdorferinnen an: „Die Bahnen sind immer noch berüchtigt. Mit Grauen spiele ich dort.“

Roßdorf hat durch Sieg gegen Zweitligist Selbstvertrauen getankt

„Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel. Wir gehen, obwohl wir Bundesligist sind, nicht als Favorit auf die Bahn. Wenn man an das letzte Pokalspiel bei denen denkt, dann muss man schon Bedenken äußern. Für mich wird Roßdorf auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen spielen“, verdeutlicht ESV-Spielertrainerin Winicker die Schwere der Aufgabe.

Adam befindet: „Wenn auch meine Tochter Simone Adam wegen ihrer Schwangerschaft fehlt, brauchen wir uns nicht verstecken. Der Sieg über den Zweitligisten TSV Breitengrüßbach hat unser Selbstvertrauen gesteigert.“

Roßdorf bietet fast das gleiche Team wie vor vier Jahren auf. Beim aktuellen Hessenliga-Dritten ist der Einsatz von Jasmin Fleischhauer fraglich. Für sie soll Eva-Maria Krammig eingesetzt werden.