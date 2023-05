Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hochspannung herrschte am Sonntag auf der Sechs-Bahnen-Anlage des ESV Pirmasens am Hauptbahnhof. Die nach Kegeln klar besseren, aber nach Mannschaftspunkten nur knapp führenden Eisenbahnerinnen gewannen in der DKBC-Frauen-Bundesliga ihr Heimspiel gegen den BC Schretzheim letztlich mit 5:3 (15:9 Sätze, 3440:3287 Kegel). Eine junge Pirmasenserin war die Matchwinnerin.

„Heute hätte es beinahe trotz des hohen Ergebnisses nicht zum Sieg gereicht. In verschiedenen Momenten haben wir ohne Fortune gespielt. Wir sind froh, dass wir das Spiel heimgeschaukelt und nicht