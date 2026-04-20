Chancenlos waren die Keglerinnen des ESV Pirmasens beim Saisonabschluss in der Zweiten Bundesliga. Beim Tabellenvierten TSV Breitengüßbach verloren sie mit 1:7.

Wer die hohe Niederlage damit erklärt, dass beim ESV nach dem gesicherten Liga-Verbleib eine Woche zuvor die Luft wohl raus war, der irrt. Das Team von Trainer Harry Freyler hatte beim 1:7 (5,5:18,5 Sätze, 3261:3500 Kegel) mit den Bahnen der Gastgeberinnen zu kämpfen. „Wir waren mit Spaß bei der Sache und auch motiviert, haderten aber auch viel mit den Bahnen“, sagt ESV-Sportwartin Melanie Wetzel. Wenn die Kugel nicht perfekt abgespielt wurde, sei sie immer dort hingelaufen, wo sie auch hingelegt wurde und nicht in die Gasse. „Und von diesen Würfen hatten wir ziemlich viele“, ergänzt Wetzel.

Freuen durfte sich Lena Jahreiß, die als „Dankeschön“, weil sie immer als Ersatzfrau mitgefahren war, zum Abschluss einen kompletten Kampf zeigen durfte. Dafür verzichtete Alisa Bimber freiwillig. Jahreiß verlor gegen Sabrina Imbs klar mit 0:4 (520:583), auch Teamkollegin Ann-Katrin Schütze war in ihrem Duell mit Raphaela Dietl (537:618) deutlich unterlegen. Wenigstens einen halben Satzpunkt fuhr Luisa-Marie Neu gegen Katharina Seuß ein. Am Ende stand es 3,5:0,5 (595:569) für die Akteurin des TSV. Mit jeweils 1:3 zogen Almut Neu und Melanie Wetzel gegen Vanessa Amon und Jennifer Hollet den Kürzeren. Neu verlor bei den Kegeln mit 507:572, Wetzel hingegen kam bei den Kegeln wie Amon auf 554.

Schmitt punktet

Den einzigen Teampunkt für die Eisenbahnerinnen fuhr Marie-Luise Schmitt ein. Sie bezwang Christina Bräutigam mit 3:1, obwohl sie bei den Kegeln mit 574:578 im Hintertreffen war. Der lange in Abstiegsgefahr befindliche ESV Pirmasens schließt diese Saison als Tabellensiebter mit 13:23 Punkten ab.