Äußerst knapp verlor der ESV Pirmasens sein Heimspiel in der DKBC-Frauen-Bundesliga gegen Spitzenreiter Victoria Bamberg. Nun geht es zu Schlusslicht BC Schretzheim (Sonntag, 12 Uhr). Ein Sieg würde die Lage im Kampf gegen den Abstieg enorm entspannen.

Obwohl die Schwäbinnen erst zwei Punkte aufweisen, darf man sie nicht unterschätzen. Der Neuling verlor drei seiner sechs bisherigen Heimspiele nur knapp mit 3:5, gegen den Tabellendritten SV Pöllwitz gelang ein 5:3-Sieg. Die Schretzheimer Bahnen scheinen wenig ergiebig zu sein, denn einem Heimschnitt von 3303 Kegeln stehen im Schnitt 3351 Kegel der Gastmannschaften gegenüber.

Noch vier Punkte

„Um in der Liga zu bleiben, müssen wir in den letzten fünf Spielen noch vier Punkte holen. Am besten fangen wir am Sonntag mit zwei Zählern beim direkten Kontrahenten an“, sagt ESV-Spielertrainerin Nicole Winicker. Sie verspricht ein konzentriertes Auftreten ihres 11:15 Punkte aufweisenden Teams. Winicker: „Eine Niederlage ist keine Option, zumal uns das nächste Spiel nach Poing führt, wo wir noch nicht viel gerissen haben.“

Das zweite Damenteam des ESV Pirmasens, in der Regionalliga mit 17:13 Punkten auf Rang fünf, spielt am Sonntag ab 12 Uhr beim abstiegsgefährdeten DKC VK Ettlingen (11:19).

