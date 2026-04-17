Hält der Feier-Rausch bei den Keglern des ESV Pirmasens auch dieses Wochenende an? Nach einem Klassenverbleib und zwei Aufstiegen soll nun eine Meisterschaft bejubelt werden.

Knallen am Samstag schon wieder die Sektkorken beim Eisenbahnersportverein? Nachdem die Keglerinnen vorigen Sonntag den Abstieg aus der Zweiten Bundesliga eingetütet und sowohl die zweite als auch die erste Herrenmannschaft den Aufstieg in die 3. beziehungsweise 1. Rheinland-Pfalzliga perfekt gemacht hatte, steht die erste Herrenmannschaft vor einem weiteren Erfolg. Das Team um den ESV-Vorsitzenden Leon Schmitt wäre mit einem Heimsieg gegen das bereits abgestiegene Tabellenschlusslicht GH Ockenheim Meister.

„Natürlich darf der Gegner nicht unterschätzt werden, aber wir spielen daheim und wir wissen, was wir da können. Es ist eine Pflichtaufgabe, nicht mehr und nicht weniger“, sagt Schmitt, der neben den obligatorischen Aufstiegsshirts auch schon ein Meisterbanner bereitliegen hat. Dass der ESV der klare Favorit ist, unterstreicht der 7:1-Erfolg in der Hinserie. Ob nun die Meisterschaft gelingt oder nicht, der Aufstieg in die 1. Rheinland-Pfalz-Liga ist bereits jetzt der größte Erfolg der ESV-Männer seit der Einführung des 120- Wurf-Systems. „Wir haben da ganz unten angefangen“, ruft Schmitt in Erinnerung. Der Vorsitzende macht keinen Hehl daraus, froh zu sein, aus den Mixed-Ligen endlich draußen zu sein und sich ab kommender Saison nur noch mit reinen Männerteams messen zu können.

Die „Holzgeber“

Genau damit hat der ESV schon vor Rundenbeginn geliebäugelt. Mit Marvin Schmitt, dem Bruder des Vorsitzenden, kam ein Akteur vom KV Liedolsheim, der einen Schnitt von rund 580 Kegeln vorzuweisen hatte. Auch Michael Dorst zeigte davor schon sehr ansprechende Leistungen und kam auf einen Schnitt von 560. Kein Wunder, dass Leon Schmitt beide als „Holzgeber“ bezeichnet und sie als Lieferanten für Mannschaftspunkte sieht. Dazu kam noch Marcel Benoit, der aber mittlerweile krankheitsbedingt seine Kegler-Karriere beendet hat. Der große Trumpf sei, so der Vorsitzende, aber das Miteinander. Die Mannschaft habe von Beginn an harmoniert, was sicherlich auch daran liegt, dass ein Großteil seit Jahren zusammen ist.