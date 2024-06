Mit etwas Glück kann man sich schon bald in der Fußgängerzone Snack-Gurken in den Mund wachsen lassen – das jedenfalls hofft die Stadtgärtnerei, die gestern 34 Blumenampeln an den Laternenmasten der Hauptstraße angebracht hat. Bepflanzt mit Geranien, Petunien und Eisenkraut sollen die Ampeln nicht nur als bunte Hingucker das Stadtbild zwischen Ecksteinsau und Lutherkirche verschönern. Sie sollen auch das städtische Engagement für mehr Grün unterstützen.

Futter gibt es nicht nur für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge in Hülle und Fülle. Auch Menschen sollen ernten dürfen: Snackgurken wurden eingepflanzt. Bis sie wachsen und reif sind, werde es aber schon noch ein Weilchen dauern, kündigte Gärtnereileiterin Sylke Fabian an. Sehr gut angenommen worden sei das Konzept der „essbaren Stadt“ in den vergangenen Jahren, sagte Bürgermeister Michael Maas. An den Kosten von rund 5000 Euro für die 34 mit einem kleinen Wasserreservoir ausgestatteten Doppelkübel beteiligt sich die VR-Bank mit 1000 Euro. Kübel-Palmen sollen in den Sommermonaten für zusätzlichen mediterranen Flair auf dem Unteren Schlossplatz sorgen und die Aufenthaltsqualität erhöhen.