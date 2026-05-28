Gesunde Ernährung, regionale Produkte und Farbtupfer aus Blüten: Auf diesem Konzept basiert das Projekt, durch das Pirmasenser bald mediterranes Gemüse ernten können.

Stichtag ist wie immer der 15. Mai, informiert Sylke Fabian, Leiterin der Stadtgärtnerei. Direkt nach den Eisheiligen werden in Pirmasens Gemüse und Blumen gepflanzt, um mehr Natur in die Stadt zu bringen. Seit 2015 läuft das Projekt „Essbare Stadt“, von dem wegen der wechselnden Bepflanzung auch Bienen und andere Insekten profitieren.

Die diesjährige Pflanzaktion steht unter dem Motto „Party“. Es gibt viele Snack- und Salatgurken, Mini-Paprika und Tomaten, die bei den Pirmasensern besonders gut ankommen, so Fabian. Auch Auberginen und Zucchini sind wieder dabei. Neu im Sortiment ist die Pastinake, die die Gärtnereileiterin für sich entdeckt hat.

In diesen Tagen wurden 9000 Pflanzen gesetzt, 6000 davon aus eigener Anzucht. Im Februar und März wird ausgesät, was jetzt in die Beete kommt, berichtet Fabian. Kohlrabi fehlt diesmal, obwohl er im Beet gut funktioniert.

Noch heißt es: warten

Noch ist viel Erde zwischen den zarten Pflänzchen zu sehen. Bald aber wachsen auf zehn öffentlichen Flächen Gemüse und Kräuter, an denen sich die Bevölkerung bedienen darf. Bürgerinnen, Bürger und Gäste sind ausdrücklich zum Pflücken, Ernten und Naschen eingeladen – jedoch erst, wenn das Gemüse reif ist, betont Bürgermeister Michael Maas.

In diesen Tagen pflanzt das städtische Gartenamt wieder die sogenannte Wechselbepflanzung aus Gemüse und Blüten, bei der die Bürger und sogar Insekten auf ihre Kosten kommen. Foto: Christiane Magin

Gesät und gepflanzt wird an zehn Standorten: am Krankenhaus, am Wedebrunnen, am oberen und unteren Schlossplatz, im langen Beet in der Schäferstraße sowie in Kübeln in der Bahnhofstraße und der Fußgängerzone. Auch im Schachen gibt es ein kleines Beet, so Fabian. Auf dem Kreisel am Robert-Schelp-Platz gibt es keine „Essbare Stadt“ mehr. Dort wurden Blühstauden gesetzt, weil der Gießaufwand für die Mitarbeitenden nicht mehr zu leisten war.

Ziel sei es, insbesondere Jugendlichen und Kindern gesunde Ernährung mit regionalen Produkten näherzubringen, erklärt Maas. „Wo kommt das her, was ich esse? Diese Fragen sollte jede und jeder beantworten können und einen Bezug zwischen vernünftiger Ernährung und eigener Gesundheit herstellen.“ Ein persönlicher Bezug zum Gemüse fördere Wertschätzung – idealerweise steigt dadurch auch die Nachfrage nach regionalen Produkten im Supermarkt.

Zuerst muss gegossen werden

Als erstes werden die Salate reif, sagt Fabian. Auch die Tomaten tragen voraussichtlich in etwa einem Monat Früchte. Ob sie dann bereits reif sind, hänge vom Wetter ab. Derzeit gilt: „Gießen, gießen, gießen“. Die Mitarbeitenden der Gärtnerei sind gut beschäftigt, damit Blumen und Gemüse nicht die Köpfe hängen lassen.

Die „Essbare Stadt“ ergänzt die Konzepte der Stadtgärtnerei – von den mittlerweile über 70 Grünpatinnen und -paten über insektenfreundliche Blühoasen im Sinne der Biodiversitätsstrategie bis hin zum Urban Gardening, so Maas.

Die Idee eines Bürgergartens, in dem Anwohner gemeinsam gärtnern, stammt von Frank Eschrich, langjähriger Vertreter der Partei Die Linke im Stadtrat, merkt der Bürgermeister an. Eine solche Art gemeinsamer Schrebergarten wird inzwischen im Zeitgeist des Urban Gardening an den Kaffeetreppen umgesetzt. Dort sind kürzlich Hochbeete entstanden, die Anwohner gemeinsam bepflanzen können – vielleicht hat Eschrich damit einen Gedanken gesät.

Die Gärten sollen zugleich Erholungsräume sein und mit bunten Blüten das Stadtbild prägen. Blumenampeln in der Fußgängerzone sollen das Zentrum zusätzlich aufwerten. „Bunt ist mein Favorit“, sagt Fabian, die entscheidet, was gepflanzt wird. Die Anordnung der Pflanzen überlässt sie den Gärtnerinnen und Gärtnern. Am Carolinensaal blühen Eisbegonien, Tagetes und Geranien, zudem stehen dort Prachtkerzen, Strohblumen und der filigrane Zauberschnee.

Ein Hinweis von Bürgermeister Maas: Das Leibniz-Gymnasium in der Luisenstraße bewirtschaftet gegenüber dem Schulgebäude einen eigenen Gemüsegarten. Dieser ist kein städtischer Bürgergarten, sondern ausdrücklich der Schule vorbehalten.