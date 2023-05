Wer Hunger hat, kann in den nächsten Wochen kurzerhand in eine öffentliche Grünanlage gehen und sich mit Salat oder Zucchini eindecken. Bürgermeister Michael Maas und Gartenamtsleiter André Jankwitz haben die neue Saison der Essbaren Stadt gestartet.

Ab sofort gibt es wieder Urban Gardening in Pirmasens. Wegen der steigenden Lebensmittelpreise und dem Wunsch von immer mehr Bürgern nach Selbstversorgung trägt die Stadt – wie seit 2015 schon – ihren Teil zu diesem Lebensstil bei. In diesem Sommer treffen Rote Beete, Brokkoli, Auberginen und Mini-Paprika auf Tomaten, Rucola, Kopfsalat und Artischocken. Außerdem gibt es gelbe und grüne Zucchini, Chilli und Strauchbasilikum in den Beeten auf den Plätzen der Stadt: auf dem Dr.-Robert-Schelp-Platz etwa, dem Schlossplatz und vor dem Carolinensaal im Alten Friedhof.

Obst und Gemüse solle nicht symbolhaft nur an einer Stelle angepflanzt werden, erklärt André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamts, sondern überall – bis in die Vororte hinein als durchgängiges Projekt. Durch die Erntemöglichkeit würden die Beete noch nachhaltiger, betont er, denn sie seien nicht nur für Bienen, Schmetterlinge & Co, sondern auch für die Bürger der Stadt. Die Bienen können sich über die Blüten freuen und die Menschen auf Obst und Gemüse. Durch die Möglichkeit zu ernten sei viel gewonnen, findet er. Viele Pirmasenser hätten eben keine Gärten und kämen nicht oft raus aus der Stadt. Die Beete sollen nicht nur hübsch aussehen, sondern essbar für die Bürger sein, die das Angebot dann abernten können.

Nicht zu früh ernten

Aber bitte zum richtigen Zeitpunkt, unterstreicht Sylke Fabian, Leiterin der Stadtgärtnerei, denn im vergangenen Jahr sei viel Gemüse viel zu früh abgeerntet worden. Da seien die Knollen von der Roten Beete noch viel zu klein gewesen und die Tomaten noch grün. Keiner müsse Angst haben, dass er zu kurz komme, versichert Fabian. Sie habe einen zweiten Satz ausgesät. Wenn ein Teil abgeerntet ist, werde nochmal nachgepflanzt. Für einen Nachschub an Salat sorge sie sowieso alle 14 Tage. Was für Jankwitz außerdem wichtig ist: Das Gedeihen von Obst und Gemüse werde anschaulich gemacht. „Kinder können beobachten, wie alles in den Beeten gedeiht“, sagt er und freut sich. In seiner Zeit in Berlin hätte er leider die Erfahrung machen müssen, dass Kinder denken, Gemüse wachse im Laden.

Und wie entscheidet die Stadt, was in die Beete kommt? „Aus dem Bauch heraus“, antwortet Fabian. Sie schaut, was in den letzten Jahren angepflanzt wurde, weil sie eine Abwechslung ins Beet bringen möchte. Aber natürlich muss sie auch schauen, was gut in den kleinen Gärten funktioniert. Das komplette Gemüse hat die Gärtnerin übrigens selbst gemacht. Das bekommt sie entweder als Jungpflanze oder sie sät es aus. Ab März gedeiht die Auswahl unter ihren Fittichen im Gewächshaus der Gärtnerei. Ein kleiner Teil musste allerdings in diesem Jahr zugekauft werden, weil bei der Gärtnerei Flächen reduziert wurden. „Wegen der hohen Energiepreise haben wir Gewächshäuser stillgelegt und nicht mehr beheizt“, erklärt die Leiterin der Gärtnerei. Weil die eben auch nicht die jüngsten seien. Zugekauft wurden ein Teil der Geranien, der Gazanien und Mandelröschen sowie der Zauberschnee mit seinen weißen Blütenwölkchen.

Dekoration aus dem Fundus

Die Idee der Gestaltung mit Rechen und Fässern als Dekoration kommt ebenfalls von der Leiterin des Gartenamts. „Ich hole mir Anregungen im Internet, um Hingucker zu schaffen“, erzählt sie. Eigentlich hätten ihr kleine Regenschirmchen gefallen, doch im Fundus waren eben noch die Rechen von vor zwei Jahren. Die Fässer, eigentlich mit Öl für Motorsägen gefüllt, hätten sie an der Tankstelle des Gartenamts gesammelt, gestrichen und bemalt. So würden die Beete noch bunter.