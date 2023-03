Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen in dieser Breite selten zu sehenden Querschnitt durch die Welt der Automobile präsentierte am Sonntag der AvD-Club Pirmasens auf dem Exerzierplatz. „Cars and Coffee“ lud die Bevölkerung zum kurzweiligen Streifzug durch die Jahrzehnte ein, und Hunderte kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus ob der faszinierenden Vielfalt.

Ganz schön eng wurde es, als gegen 12 Uhr bereits 130 Autos auf dem Exe standen und Präzision beim Einparken der Vehikel gefragt war, weil jede kleine Beule gleich ein großes Loch